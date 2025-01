Liberoquotidiano.it - Meteo, Giuliacci annuncia un fortissima perturbazione: quando scatta l'allerta sull'Italia

Unasta per abbattersi. Il quadroè in continua e rapida evoluzione nelle ultime ore e il colonnello Mariosu.it ci spiega che cosa ci attende soprattutto nel corso della settimana che sta per arrivare: "Nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 gennaio il ciclone, già protagonista in queste ore, provocherà ancora precipitazioni sul Centro-Sud ee due Isole Maggiori. Sul settore tirrenico si attendono piogge molto intense. Mercoledì 22 gennaio l'alta pressione proverà ad allungarsia nostra penisola riportando sole e aumento dei valori termici. Sarà una pausa brevissima perché alle porte ci sarà unaatlantica, sospinta da correnti fredde e instabili, pronta a raggiungere l'". Ecco dunqueci toccherà fare i conti con una forte ondata di maltempo: "Il Nordche era stato “graziato” dal ciclone non verrà evitato da questa nuova ondata di maltempo.