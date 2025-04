Ucraina | Renzi La ferocia russa non si ferma

ROMA – "A Sumy la violenza e la ferocia russa non si fermano neppure in un giorno di festa e di pace. Il nostro sostegno all'Ucraina è oggi più che mai necessario: una "pace giusta" non è più rimandabile".Si è espresso così, sul suo account Twitter-X ufficiale, il leader di Italia Viva Matteo Renzi (foto).L'articolo Ucraina: Renzi, "La ferocia russa non si ferma" L'Opinionista.

