Aversa Turco Noi Aversani dopo l’addio di Giglio | Decisione inattesa ma il gruppo va avanti

Non si è fatta attendere la replica della capodi “Noini” Federicain merito alladel consigliere Ivandi abbandonare ilconsiliare. Una scelta definita “inaspettata” da, che respinge l’ipotesi di spaccature interne e rivendica l’unità della squadra fino a questo momento.(Noini)di .L'articolo(Noini)di: “, ma ilva” Teleclubitalia.

