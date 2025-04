La resilienza di Vittorio Sgarbi | un viaggio tra affetto e recupero

Ne parlano su altre fonti Vittorio Sgarbi e la Natività nell'arte: il divino che diventa umano. Tutta la verità su Frida Kahlo. Così la Biennale architettura riempie il vuoto (di idee). Vittorio Sgarbi e la lotta contro la depressione: un viaggio difficile. Vittorio Sgarbi si racconta: un viaggio tra salute, arte e tribolazioni personali.

Secondo donna.fidelityhouse.eu: Vittorio Sgarbi, il saluto della compagna: "Grazie per l’indimenticabile viaggio" (1 / 2) - Vittorio Sgarbi è alle prese con un periodo difficile, quello legato alla forte depressione che lo ha colpito e con la quale sta facendo i conti, ragion per cui in tantissimi sono i fan, sparsi per la ...

Secondo ilfattoquotidiano.it: Parla la compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle: "La purezza della tua natura mi farà ritornare di nuovo sempre insieme a te" - Un’immagine insieme, condivisa sui social, e un messaggio che fa commuovere i social. Sabrina Colle ha pubblicato una foto al fianco di Vittorio Sgarbi, da un mese ricoverato al Policlinico Gemelli.

Si apprende da informazione.it: Vittorio Sgarbi ricoverato in ospedale, la compagna Sabrina Colle: «Grazie per l’indimenticabile viaggio» - La città etrusca augura pronta guarigione e aspetta a braccia aperte Vittorio Sgarbi noto critico d’arte, ex parlamentare e già ministro. Attualmente si trova ricoverato una clinica privata della capi ...