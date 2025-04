Scontro frontale schianto tremendo | muore una donna

donna di 74 anni, residente a Santa Croce sull'Arno, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 13 aprile lungo la provinciale Francesca Nord, all'altezza dell'intersezione con via Enrico Mattei.Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 del mattino ed è stato un impatto frontale tra due automobili. La vittima viaggiava in direzione Santa Croce–Castelfranco, mentre l'altra vettura, con a bordo quattro persone, procedeva nel senso opposto. La violenza dell'urto ha spinto l'auto della donna contro il marciapiede, fino al muro di recinzione di un'abitazione. L'altro veicolo è invece finito contro un palo della luce.La donna è apparsa subito in condizioni gravissime. È stata soccorsa dal personale del 118, con il supporto dei volontari della Misericordia di Santa Croce, e trasportata d'urgenza all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

