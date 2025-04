Thesocialpost.it - Terremoto fortissimo, magnitudo 6.5: scossa scuote la terra

Leggi su Thesocialpost.it

Undi notevole intensità, con6.5, è stato rilevato nelle scorse ore. A comunicarlo è stato l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), che ha diffuso i primi dettagli sull’evento sismico. Secondo le rilevazioni, il sisma è avvenuto a una profondità di 174 chilometri, elemento che classifica il fenomeno tra quelli profondi, meno distruttivi in superficie ma in grado di propagarsi su grandi distanze.L’energia sprigionata ha fatto scattare l’allerta degli osservatori sismologici internazionali. Sebbene undi questa intensità possa far temere ripercussioni importanti, la profondità dell’ipocentro rappresenta un fattore che generalmente mitiga gli effetti immediati su popolazioni e infrastrutture. I dati preliminari non indicano il rischio di tsunami, né risultano segnalazioni ufficiali di danni o feriti.