Torre Annunziata dà fuoco a uno scooter e minaccia di far esplodere un palazzo | arrestato 56enne

Torre Annunziata, dove un 56enne oplontino con precedenti di polizia è stato arrestato per incendio doloso e denunciato per procurato allarme. Torre Annunziata, dà fuoco a uno scooter e minaccia di far esplodere un palazzo: arrestato 56enne L’uomo ha prima appiccato il fuoco a un motociclo parcheggiato nei pressi di uno .L'articolo Torre Annunziata, dà fuoco a uno scooter e minaccia di far esplodere un palazzo: arrestato 56enne Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Torre Annunziata, dà fuoco a uno scooter e minaccia di far esplodere un palazzo: arrestato 56enne Leggi su Teleclubitalia.it Notte di paura a, dove unoplontino con precedenti di polizia è statoper incendio doloso e denunciato per procurato allarme., dàa unodi farunL’uomo ha prima appiccato ila un motociclo parcheggiato nei pressi di uno .L'articolo, dàa unodi farunTeleclubitalia.

Potrebbe interessarti anche:

Torre Annunziata - sequestrati droga e armi

Operazione antidroga a Torre Annunziata : il tiktoker “Papusciello” irreperibile - ma posta video dalla Spagna

Vesuvio Race - Torre Annunziata riceve il titolo Città della Vela e del Mare

Ne parlano su altre fonti Incendia uno scooter, si barrica in casa e minaccia di far saltare il palazzo. Torre Annunziata, dà fuoco a uno scooter e minaccia di far saltare un palazzo: arrestato. Torre Annunziata: incendia scooter e si barrica in casa, arrestato 56enne. Incendia moto e minaccia di fare esplodere un palazzo, follia a Torre. Terrore a Torre Annunziata, si barrica in casa con una bombola di gas: 6 famiglie evacuate. Omicidio a Torre Annunziata, esecuzione in pieno centro: 24enne ucciso a colpi di pistola, killer in fuga.

Come scrive pupia.tv: Torre Annunziata, dà fuoco a uno scooter e minaccia di far saltare un palazzo: arrestato - Un pomeriggio di paura a Torre Annunziata, nel Napoletano, dove un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha prima incendiato uno scooter ...

msn.com comunica: Torre Annunziata: incendia scooter e si barrica in casa, arrestato 56enne - Incendia scooter e si barrica in casa, arrestato un 56enne in provincia di Napoli che minacciava di far esplodere un palazzo. La polizia ha arrestato ...

Si apprende da ilgazzettinovesuviano.com: Torre Annunziata, paura nella notte: si barrica in casa e minacci di far esplodere tutto con una bombola di gas - Poco prima aveva incendiato lo scooter della sorella nei pressi dello stadio Giraud, in via Avallone. Solo alle 2,30 di notte, dopo lunghe trattative con la Polizia ha aperto la porta ed è stato arres ...