Dazi Trump colpisce ancora | Nessuno si salva

Trump torna a colpire duro sul fronte commerciale, confermando una linea protezionista sempre più marcata verso la Cina e l’intero comparto dell’elettronica. “Nessuno si salva” dai Dazi degli Stati Uniti, ha scritto il presidente americano in un post su TruthSocial, motivando le nuove misure con le “bilance commerciali ingiuste e le barriere tariffarie non monetarie” imposte da altri Paesi, “soprattutto dalla Cina che, di gran lunga, ci tratta peggio”.Le parole di Trump arrivano poche ore dopo l’appello lanciato da Pechino a “cancellare completamente” i Dazi reciproci, giudicati “una pratica errata” dal ministero del Commercio cinese. L’agenzia ufficiale Xinhua ha definito come “un piccolo passo verso la rettifica” l’annuncio americano di un’esenzione temporanea per alcuni prodotti elettronici, inclusi gli iPhone. Thesocialpost.it - Dazi, Trump colpisce ancora: “Nessuno si salva” Leggi su Thesocialpost.it Donaldtorna a colpire duro sul fronte commerciale, confermando una linea protezionista sempre più marcata verso la Cina e l’intero comparto dell’elettronica. “si” daidegli Stati Uniti, ha scritto il presidente americano in un post su TruthSocial, motivando le nuove misure con le “bilance commerciali ingiuste e le barriere tariffarie non monetarie” imposte da altri Paesi, “soprattutto dalla Cina che, di gran lunga, ci tratta peggio”.Le parole diarrivano poche ore dopo l’appello lanciato da Pechino a “cancellare completamente” ireciproci, giudicati “una pratica errata” dal ministero del Commercio cinese. L’agenzia ufficiale Xinhua ha definito come “un piccolo passo verso la rettifica” l’annuncio americano di un’esenzione temporanea per alcuni prodotti elettronici, inclusi gli iPhone.

