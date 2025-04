Thesocialpost.it - La pioggia sommerge tutto: 240 incidenti, feriti e strade chiuse

All’inizio sembrava solo un temporale, uno di quelli che si affacciano improvvisi e minacciosi all’orizzonte, ma che spesso si esauriscono in poche gocce. Invece, nel primo pomeriggio di sabato, il cielo si è trasformato in un muro d’acqua, e nel giro di due ore ha scaricato unacosì intensa da mettere in ginocchio interi quartieri.Lehanno iniziato a scomparire sotto l’acqua, le cantine si sono riempite in pochi minuti, le auto si sono trovate intrappolate nei sottopassi, e le linee telefoniche di emergenza hanno cominciato a squillare senza sosta. In pochi istanti, la normalità ha ceduto il passo all’urgenza.È stato in quel momento che Teguise e Arrecife, nei territori centrali e costieri di Lanzarote, si sono ritrovati a fare i conti con 240legati agli allagamenti.