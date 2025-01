King Colis a Roma Est, ultimo giorno per accaparrarsi un pacco

Leggi su Funweek.it

Ultime ore per la caccia ala sorpresa!La caccia al tesoro più attesa della Capitale sta per giungere al termine. Dopo sei giorni di frenetiche ricerche tra scatole e pacchi, la prima edizione italiana della “blind sale” organizzata daal centro commercialeEst sta per chiudere i battenti.L’iniziativa, che ha visto migliaia dini mettersi in fila per acquistare pacchi dal contenuto misterioso, ha superato ogni aspettativa. Le lunghe code e l’entusiasmo dei partecipanti hanno dimostrato quanto sia forte il desiderio di fare affari e vivere esperienze uniche.Cosa hanno trovato i cacciatori di tesori?Sui social network, sono stati molti ini a condividere le loro scoperte, dalle occasioni imperdibili ai prodotti più bizzarri. Non sono mancate le sorprese più inaspettate, come pantaloni di taglie XL o cinturini di orologi.