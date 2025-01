Bergamonews.it - Goggia, niente bis a Cortina: Brignone domina il Super G, Sofia giù dal podio

non riesce il bis a. Dopo la strepitosa vittoria nella discesa libera di sabato, la domenica della bergamasca sull’Olympia delle Tofane si chiude con un 7° posto nelG.Gara non semplice per la 32enne orobica, partita con il pettorale 12 e con di fronte una sorta di everest da scalare, visto che la sua connazionale Federicapoco prima aveva piazzato un tempo clamoroso, un 1’21?64 a cui sarebbe stato una mezza impresa anche solo avvicinarsi.è partita con un intermedio lento, poi ha provato a prendere velocità con più di un rischio corso, compreso un ‘frontale’ con una porta che le ha fatto perdere ancora qualche decimo. Al traguardo è arrivata con 1?25 di ritardo.Solo Lara Gut-Behrami, vincitrice della scorsa coppa del mondo, è riuscita a stare sotto il secondo di distacco, a 58 centesimi da, che ha avuto il miglior tempo in ogni singolo intermedio, salvo nell’ultimo.