San Giorgio droga al dettaglio e all’ingrosso | 2 arresti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, hanno arrestato un 27enne e un 20enne, entrambi catanesi, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.Le indagini sono cominciate a seguito delle informazioni raccolte dal personale dell’Arma, che, grazie alla loro conoscenza approfondita del territorio, hanno scoperto l’esistenza di un’intensa attività di spaccio gestita da due pusher, i quali avevano come punto di riferimento un appartamento situato nel quartiere San.Nel corso del controllo il 20enne, è stato trovato in possesso di ben 13 dosi di marijuana per un peso di 25 grammi, oltre a 50 euro. Chiarito il tutto e comprese le dinamiche dell’attività illecita, i Carabinieri rimasti appostati in via del Passero hanno fatto scattare il blitz, entrando in casa e sorprendendo l’altro pusher mentre riordinava il materiale adoperato per confezionare la