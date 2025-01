Inter-news.it - McTominay sull’Inter che insegue: «Il Napoli non sente pressione. Concentrati!»

Leggi su Inter-news.it

Il, a quota 47 punti, sta per sfidare l’Atalanta. Prima dello scontro diretto, Scottspiega le sensazioni dell’ambiente partenopeo guardando alla classifica. L’Inter, che domani sfiderà in casa l’Empoli, è a soli tre punti di distanza e con una partita in meno.– Scott, intervistato da Sky Sport 24 prima di Atalanta-, guarda la classifica e dichiara: «Siamo molti contenti per Khvicha Kvaratskhelia, ma noi dobbiamo restaresul nostro obiettivo e cercare di fare meglio. Attualmente primi, sentite? No, non sentiamo. Dobbiamo stare sempre, partita dopo partita perché così funziona il calcio». Questa l’opinione di, che staserà proverà ad aiutare il suoad allungare ancora in classifica. L’Inter si prepara a fare lo stesso domani, con l’intento di restare ancora col fiato sul collo alla squadra di Antonio Conte.