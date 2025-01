Lanazione.it - Il delitto Capovani. “Seung si sentì umiliato, la uccise per vendetta”

Pisa, 18 gennaio 2025 – Legato eper “personale”. È la sentenza in sintesi della Corte d’assise di Pisa, che a metà ottobre condannò Gianluca Paul, il 37enne di Torre del Lago, all’ergastolo per l’omicidio della psichiatra Barbara, era aprile 2023. Come sostenuto dai consulenti dei giudici, i professori Stefano Ferracuti e Renato Ariatti, l’uomo che nel 2019 fu ricoverato anche a Pisa nel reparto che la dottoressa avrebbe poi diretto, “è capace di intendere e di volere” ela professionista pisana covando questa decisione nel tempo. Il seme del suo gesto sarebbe nato nei giorni del ricovero per il contenimento subito.lo legò al letto perché pericoloso, aveva aggredito tre infermieri, e perché aveva atteggiamenti insistenti verso giovani ragazze ricoverate, era già stato condannato per violenza sessuale.