Nottingham Forest, l'outsider che fra tremare le big: la ricetta di Espirito Santo

Roma, 17 gennaio 2025 – Ilsembra non volersi fermare più in questa spettacolare stagione in cui, momentaneamente, si trova al terzo posto della Premier League. Con Nuno(già candidato ad entrare nella storia del club) in panchina, i Reds si candidano a essere gli outsider del torneo. E dire che il portoghese, da quando è arrivato nel 2023, raccolse solo un 17esimo posto, scampando, per pochi punti, alla retrocessione. Il gioco. Se ora la storia è cambiata è tutto merito di uno stile di gioco diverso, lavorato attentamente da. I principi base? Attacco sulla fascia sinistra, alto numero di tiri (soprattutto da lontano) e cross e utilizzo dell’ampiezza con passaggi lunghi. Così facendo, ildiventa letale in fase offensiva, dove sfrutta anche i calci piazzati e le giocate individuali dei vari Elanga, Hudson Odoi e Gibbs-White (tanto per citarne alcuni), e attento in fase difensiva, in cui pressing alto e sempre l’attenzione ai calci piazzati la fanno da padrone.