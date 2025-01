Ilrestodelcarlino.it - Mercadini e la saga di Moby Dick: "È la prova che Atlantide esiste"

(sebbene molti abbiano tentato)’ è una personale e originale lettura/narrazione dal romanzo di Herman Melville che il performer cesenate Robertopresenterà alle 21 di stasera al teatro Masini di Faenza. Lo spettacolo, prodotto da Sillaba, è diretto dallo stessoche descrive così “l’impresa” di portare sul palcoscenico il monumentale volume: "non racconta una storia – spiegain una nota – . Non è un romanzo. Forse neppure un libro. È un mostro che sta fra gli altri volumi scritti come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature marine. Che può farne, allora, un narratore (e nel tempo d’una narrazione)? Può almeno far brillare alcuni frammenti incandescenti; far intuire, per sintesi, l’intera luce, l’intero calore del magma. Può dire: ‘sono come un palombaro che scende negli abissi.