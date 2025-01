Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. Flaminia in crisi. Penultimo posto con soli 15 punti

E’ sicuramente una delle annate più difficili per ladi Civita Castellana, tornata nel girone E di serie D dopo due stagioni in cui era stata inserita nel raggruppamento G. I laziali erano partiti ancora sotto la guida di mister Nofri Onofri esonerato lo scorso 12 novembre dopo tre anni sulla panchina rossoblù. Aldell’ex allenatore di Gavorrano e Viterbese (con cui aveva affrontato la Robur) è arrivato Abate che però non ha invertito più di tanto la rotta. Uno solo il successo del nuovo allenatore in otto giornate (quello del 24 novembre contro l’Ostiamare) con la formazione laziale che resta aldella classifica a quota 15, a più quattro sul fanalino di coda Fezzanese e a meno quattro dalle altre concorrenti dirette per la salvezza, ovvero la Sangiovannese e il Figline.