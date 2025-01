Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Isa sulla ventitreesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Io credo che tutti i peccati che commetto nella mia vita debbano essermi abbuonati, credo che il fatto di dovermi obbligatoriamente puppare il doppio appuntamento settimanale delpossa assolutamente essere considerata una valida (e feroce) modalità per scontare i propri peccati ed espiare le proprie colpe.E mammamia che puuuurga, santoddio, che purga!Cioè già si fa fatica a rendere interessante ladel lunedì, pensa te dover riempire altre 4 ore di diretta dopo pochi giorni!Ladi ieri è letteralmente stata il nulla mischiato col niente, e l’unico vero brividino è arrivato a notte inoltrata con la lite tra due over, già ex protagoniste rodate di questo reality, che è stata pure esasperata da entrambe giusto per compassione nei nostri riguardi e per darci almeno qualcosa di decente da guardare per 3 minuti di orologio.