Catanzaro, Petriccione: "Dispiaciuto di aver lasciato la Serie A, spero di tornarci con la maglia del Catanzaro"

La testata sportiva News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Jacopo, centrocampista del, attualmente sesto in classifica inB. Tra i grandi protagonisti della cavalcata playoff della passata stagione, finora il regista giallorosso ha raccolto ben diciotto presenze in campionato, affermandosi come punto di riferimento della squadra di Fabio Caserta. Di seguito le dichiarazioni disugli obiettivi stagionali del suo club e sul suo futuro professionale:L’obiettivo delper il campionato in corso è quello di disputare nuovamente i playoff? Sei soddisfatto della stagione disputata finora?“Il sogno è quello di provare a ripetersi e di conquistare nuovamente un piazzamento playoff. Tolte le prime due posizioni, la classifica è davvero corta, è un campionato tosto.