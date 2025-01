Ilrestodelcarlino.it - Attivista denunciò abusi in Questura, la Procura archivia

Bologna, 17 gennaio 2025 – Lahato la denuncia di un’di Extinction Rebellion, Valentina Corona, per presuntisubiti indurante una perquisizione, dopo la protesta degli attivisti in piazza Maggiore durante il G7 Scienza e Tecnologia, lo scorso luglio. Episodio simile a quello segnalato a Brescia lunedì. La giovane ha fatto opposizione. “Valentina venne fatta spogliare e piegare in un bagno sporco della, sotto gli occhi della agente di polizia che la stava perquisendo – dicono ora gli attivisti –. Lo stesso destino raccapricciante toccato a diverse ragazze a Brescia. E anche la nostra era una protesta nonviolenta”. Valentina stessa racconta: “Nella richiesta dizione si legge che la poliziotta che mi ha perquisita non ha commessoperché non era a conoscenza delle ragioni per cui ero in