Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 16 01 25

Che fastidio, che fastiiiidio, che fastidiooooo quando non posso scagliarmi contro i cavalieri del Trono over dicome vorrei.Claudia non ti perdonerò maaaaaaaaai, e poi maaaaaaaaaai, per il fatto che ormai da settimane tu mi stia costringendo a dare ragione a Diego Tavani.Eppure è così, non posso farci nulla. L’onestà mi impone di continuare, con immensa sofferenza, a ribadirlo.E tra l’altro il fatto che tutto lo studio, capeggiato da Gianni Sperti, dia contro a Diego e giustifichi tutto a Claudia, mi conferma ancora di più che la ragione sta dalla parte del Tavani.No, perché lui tutto è meno che un santo (e se si va a spulciare nell’archivio delle mie opinioniedonniane, troverete un numero non indifferente di pernacchioni da me rivolti nei suoi riguardi nel corso degli anni), SICURAMENTE sbaglia spesso i toni, perché io con uno che si fa esplodere la giugulare, si fa venire la bava alla bocca e tramuta la sua voce in quella di Hulk quando sta incazzato fresco, non ci vorrei avere mai a che fare, ragione o torto che abbia, però se guardiamo I FATTI, e solo i FATTI, raccontati e confermati da entrambi, trovo davvero pretestuoso che addirittura si finisca per far passare Claudia come la vittima della situazione.