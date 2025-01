Puntomagazine.it - I Rangers Qualiano vincono contro il Quarto. La squadra in vetta alla classifica

Leggi su Puntomagazine.it

terminano l’anno calcistico 2024 ritrovandosi in prima posizione, scalando completamente lae raggiungendo lascendono in campoilla partita, al termine si ritrovano primi inun importante traguardo che li accompagna per l’inizio di un nuovo anno calcistico.Dapprima, i giocatori dellahanno affermato il loro continuo sforzo e allenamento continuo anche dopo le festività natalizie. Hanno affrontato due partite in amichevoleIl Giugliano Primavera e L’Atlantis, al fine di essere pronti per il grande matchilripresa la scorsa domenica 12 gennaio hanno giocato una partitail Montecalcio terminata anch’essa con un ottimo risultato, 1-0 grazie al goal di Lucci.