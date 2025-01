Fanpage.it - De Cristofaro (Avs): “Altro che scudo penale, ai poliziotti serve il codice identificativo sul casco”

Peppe De, capogruppo al Senato di Alleanza Verdi-Sinistra, ha parlato a Fanpage.it dell'ipotesi di "" per gli agenti delle forze dell'ordine. Sarebbe "gravissimo" ha detto: parte della strategia del governo per fingere che ci sia un'emergenza sicurezza e non risolvere i veri problemi. Al contrario, Avs ha proposto codici identificativi sui caschi degli agenti: "Una misura di civiltà".