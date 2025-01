Ilrestodelcarlino.it - Cassazione, riparte il caso Wick. Il pm Monti: "Non sono sorpreso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Non mi aspettavo qualcosa di diverso dalla sentenza dellastato sempre certo della piena correttezza delle indagini preliminari e del completo rispetto durante tutte le fasi del procedimento delle garanzie difensive". Così il procuratore di Ascoli Umbertocommenta le motivazioni con cui laha annullato la sentenza assolutoria emessa dalla Corte d’Appello di Ancona, disponendo un nuovo processo per Leopoldo, l’infermiere ascolano accusato di omicidio e tentato omicidio per ildelle morti sospette alla Rsa di Offida. Diversamente da quanto espresso dai giudici di secondo grado, per la Suprema Corte non c’è stata nessuna lesione dei diritti di difesa durante le indagini e la prova scientifica raccolta – prelievi e analisi, consulenze tecniche – è pienamente utilizzabile.