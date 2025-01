Milan ore decisive per Rashford | le concorrenti e il legame con Okafor e Jovic|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-15 00:55:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:Marcuse ilsi trovano ad un bivio. Dopo l’inaspettata piega presa dalla vicenda di Noah, già rientrato in Italia dopo il mancato superamento delle visite mediche col Lipsia e il mancato trasferimento, in prestito con diritto di riscatto, in Germania, nelle prossime ore i rossoneri attendono una risposta definitiva dall’attaccante del Manchester United. Disposto a concedere una via d’uscita ad un calciatore da ritrovare dopo le tante difficoltà incontrate nella prima metà di stagione, sia con ten Hag che con Amorim in panchina. I Red Devils hanno aperto al prestito secco fino a giugno e a contribuire sensibilmente al pagamento dell’ingaggio da qui al termine della stagione: Rashoford percepisce un ingaggio di 13 milioni di euro, una cifra fuori portata per qualsiasi club italiano.