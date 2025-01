Gamberorosso.it - L'attore Claudio Amendola apre il suo primo ristorante a Milano di cucina romana

Leggi su Gamberorosso.it

A Porta Venezia, in una sorta di “cascina urbana”,il nuovo locale di. Al piano di sotto ci sarà la versione milanese di Frezza, con un focus sui drink, al piano di sopra si potranno apprezzare i piatti dello chef Adriano Baldassare.Li Somari, da Tivoli a«È in un palazzetto, una sorta di cascina ma in pieno centro a», racconta in anteprima al Gambero Rosso Andrea La Caita, manager della ristorazione d'esperienza, trait d'union tra, lo chef Adriano Baldassarre e gli altri soci. «Appena ho visto il locale ho capito che alpiano ci sarebbe stato alla perfezione un Li Somari (locale di Tivoli che vi abbiamo raccontato qui, ndr) con laconcreta e tecnica di Adriano. Già me la vedo: una trattoria curata ed elegante, che propone unavera, di concezione anni '60, con i cavalli di battaglia di Baldassarre, a cominciare dalle fettuccine burro, parmigiano, limone e maggiorana, e in più degli omaggi alla città, come potrebbe essere un supplì con risotto alla milanese», racconta La Caita, che ha conosciutoanni fa per un progetto poi non andato in porto ma che è rimasto nel cassetto dei desideri dell'romano.