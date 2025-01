Lapresse.it - Australian Open 2025, avanti Alcaraz e Djokovic: battuti Nishioka e Faria

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic nel secondo turno degli Australian Open, prima prova dello Slam dell'anno che si gioca sui campi di cemento di Melbourne. Lo spagnolo (numero tre del mondo) supera senza problemi in tre set il giapponese Yoshihito Nishioka (numero 65) per 6-0, 6-1, 6-4. Al serbo (numero sette), invece, servono quattro set per avere la meglio sul portoghese Jaime Faria (numero 125): 6-1 6-7 (4-7), 6-3, 6-2 il risultato.