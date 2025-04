Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità o nel servizio dellaapriamo con un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Casilina e Ardeatina ci spostiamo sulla Pontina Dove troviamo delle code altezza raccordo anulare in direzione centro Mentre in ingresso acode sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est sulla Casilina code tra Borghetto e raccordo nei due sensi di marcia e ci spostiamo più a nord sulla famiglia con cuori dal raccordo anulare a via dei Due Ponti sempre verso il centro Mentre sulla Cassia Ci sono code nei due sensi di marcia tra la storta e Tomba di Nerone ed è tutto da Federico Ascani l'infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della