Ilfattoquotidiano.it - Amici 24, eliminato il figlio di Gabriele Muccino. Anna Pettinelli: “Ilan, non ti porterei al Serale. Trova la tua strada”, il cantante è “agghiacciato e dispiaciuto”

Colpo di scena durante l’ultimo pomeridiano di “di Maria De Filippi“.ha chiamato a rapporto il suo allievo e cantautoredel regista. “Non è facile dirti quello che ti devo dire, ma ho dovuto fare delle valutazioni. – ha subito iniziato– Dopo l’ultima puntata sono rimasta sorpresa dalla valutazione di Dardust (l’autore e produttore che ha valutato la gara degli inediti sabato scorso, ndr) perché è molto simile a quella che io avevo scritto nelle note quando ho sentito il nuovo inedito: rimani sempre un po’ a galla”.Poi ha spiegato: “Quello che è successo è che le tue potenzialità sono rimaste inespresse. Non nego le tue potenzialità perché quando sei passato da Rudy (Zerbi, ndr) a me, l’ho fatto perché tu hai stoffa. Ma forse all’interno della scuola di, questa non è venuta fuori”.