Bergamonews.it - Tragedia sul lavoro a Zandobbio, muore 56enne

Leggi su Bergamonews.it

sulnella mattina di martedì 14 gennaio: un uomo di 56 anni ha perso la vita in un’azienda in via Madonna della Neve.Ancora da chiarire i contorni della drammatica vicenda: secondo le prime informazioni si tratterebbe di una caduta. L’allarme è scattato alcuni minuti prima delle 7,30 nella zona industriale del paese.Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del. I carabinieri di Trescore stanno cercando di fare luce sull’accaduto: sul posto anche i tecnici di Ats.Si tratta del secondo incidente mortale sul posto dinel 2025 in Bergamasca dopo quello in cui ha perso la vita Roberto Zanoletti a Clusone martedì 7 gennaio.Seguono aggiornamenti.