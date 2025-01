Digital-news.it - Sky e Aeroporti di Roma rinnovano partnership esclusiva per Spazi Pubblicitari e GO TV fino al 2029

Sky edila lorocon un accordo pluriennaleal 31 dicembre. Sky Media continuerà quindi ad essere partner esclusivo di ADR e a gestire, per i prossimi cinque anni, l’attività di promozione, sviluppo e gestione degliper l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci diFiumicino e dell’Aeroporto G.B. Pastine diCiampino. L’accordo prevede anche un’importante novità: la gestione del palinsesto editoriale eo delle “GO TV”, distribuite con 67 televisioni nei punti strategici e di passaggio all’interno degli scalini.Sky Media, già partner dididal 2020, nel corso di questi anni ha messo a punto una strategia commerciale innovativa e sviluppato un forte know how su un media chiave come l’Out-of-Home (OOH) e il Digital-Out-of-Home (DOOH).