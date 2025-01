.com - Roma, ruba cibo dalla mensa di una scuola: arrestato

Leggi su .com

E’ stato trovato in possesso di beni alimentari sottratti a unadi unana e per questo. Un 44enneno, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Casal Palocco. L’uomo è stato fermato nei pressi di una fermata dell’autobus, dove ha attirato l’attenzione dei militari per il comportamento sospetto. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di una quantità significativa di generi alimentari, per i quali non ha saputo fornire una spiegazione convincente sulla provenienza., 44enne fermato eLe verifiche successive hanno permesso ai Carabinieri di accertare che i prodotti alimentari erano statitidi un istituto scolastico della zona. Una scoperta che ha aggravato la posizione dell’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma per un precedente episodio di furto.