Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell'ultima news riguardante La Liga: L '"Eurorayo" continua i suoi rinforzi Per una stagione in cui anche la Conference League giocherà. Gerard Gumbau di proprietà di Granada, ha esercitato il clausola del suo contratto che gli consente di partire in prestito a un'entità di prima divisione E giocherà la prossima stagione a The Lightning. CamPllong ha firmato per il team Nasrid nel 2023 e La scorsa stagione è già stato ceduto Nel club di Madrid. Il centrocampista tornerà a Vallecas, dove l'ultima campagna Ha giocato 22 partite (Sette detentore) e tre in Copa del Rey, in cui ha accumulato due assist.

