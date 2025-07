Terribile incidente nel Viterbese grave una bimba di 10 anni | elitrasportata al Gemelli di Roma

Paura per una bimba di 10 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale nel Viterbese, avvenuto nei territori di Vasanello. Adesso la piccola si trova in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - viterbese - bimba - anni

Tragico incidente nel viterbese, le vittime sono due coniugi di Capalbio - Capalbio (Grosseto), 5 maggio 2025 – Si chiamavano Lorenzo Lupo e Giuseppa Galletti le vittime del tragico incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, domenica 4 maggio, a Tarquinia, nel viterbese.

Terribile incidente nel Viterbese, grave una bimba di 10 anni: elitrasportata al Gemelli di Roma; Scava una buca a Montalto di Castro e viene sepolto dalla sabbia, 17enne morto in spiaggia davanti ai fratelli; Muore a 55 anni dopo aver perso il controllo dello scooter, Cassia bis chiusa verso Viterbo.

Terribile incidente nel Viterbese, grave una bimba di 10 anni: elitrasportata al Gemelli di Roma - Paura per una bimba di 10 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale nel Viterbese, avvenuto nei territori di Vasanello ... fanpage.it scrive

Morta la bimba di 4 anni coinvolta nell’incidente in A1, resta in gravi condizioni la madre - La piccola è deceduta oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo lo schianto costato la vita ... Scrive fanpage.it