Killer delle escort la procura di Prato indaga alla ricerca di altre vittime

Vasile Frumuzache, il trentaduenne romeno residente a Monsummano che ha confessato gli omicidi di Denisa Paun ed Ana Maria Andrei, resta in carcere. Ma mentre la procura di Pistoia si sta avviando verso la conclusione delle indagini, quella di Prato continua a indagare sospettando che possano.

Giovane rifugiato sposa fidanzata in Nigeria: primo matrimonio per procura a Prato. “L’idea da un film con Sordi” - Prato, 10 maggio 2025 – È stato un film degli anni Settanta ad ispirare un matrimonio da primato celebrato a Prato: il primo per procura in base all’articolo 111 del codice civile.

Prato: lotta al caporalato, 60 lavoratori sfruttati collaborano con la Procura - PRATO – E’ cresciuto il numero dei lavoratori sfruttati in provincia di Prato che decidono di rompere il silenzio e collaborare con la giustizia.

Prato: escort scomparsa, indagata la madre. La Procura: “Sa chi l’ha rapita”. Scioccante rivelazione di un’amica - Testimonianza scioccante quella raccolta dalla Procura di Prato nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Maria Denisa Adas, la trentenne romena di cui si sono perse le tracce da una settimana.

Rivolte e stupri, l'orrore nel carcere di Prato: e su Tik Tok appare la foto della cella ad alta sicurezza - Dopo la maxi operazione dello scorso 28 giugno, a "Le Dogaie" proseguono le violenze e le attività illecite dei detenuti.