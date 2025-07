Terremoto urbanistica a Milano indagato anche il sindaco Beppe Sala

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, sarebbe indagato nell'inchiesta della procura di Milano per la quale sono già stati chiesti gli arresti per sei persone tra cui l'assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, il presidente di Coima, Manfredi Catella, e l'ex presidente della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: milano - indagato - sindaco - beppe

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Milano, cocaina nascosta in un tubo e soldi a un minorenne: 3 arresti e un indagato dopo blitz in via Segneri - Tre arresti e un'indagine in stato di libertà a Milano per spaccio di droga. Operazione della Polizia in via Segneri.

Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano - Favori e tangenti per costruire in città , la Procura chiede sei arresti: coinvolti il costruttore Catella e l’assessore Tancredi.

Scandalo urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala #milano #beppesala #urbanistica #17luglio https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/inchiesta-urbanistica-milano-sindaco-beppe-sala-indagato_101149619-202502k.shtml… Vai su X

Milano, chiesto arresto dell'assessore all'urbanistica La Procura di Milano ha chiesto l'arresto per corruzione dell'assessore comunale all'urbanistica... Vai su Facebook

Sala indagato: anche il sindaco di Milano nell'inchiesta choc sull'urbanistica. Boeri: «Prendi queste parole come un warning...»; Scandalo urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala; Terremoto urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Beppe Sala.

Inchiesta di Milano, Sala: "Indagato? Allucinante saperlo così" - La "bomba" è scoppiata nella notte, quando è emerso anche il nome del sindaco di Milano tra gli iscritti nel registro degli indagati ... Come scrive msn.com

Beppe Sala indagato, spunta anche il sindaco di Milano nell'inchiesta sull'urbanistica - Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: lo scrivono Corriere della Sera, ... Da msn.com