Palaboschetto in arrivo 500mila euro per la riqualificazione | Lavori nel 2026

La Regione Emilia-Romagna ha selezionato la candidatura proposta dal Comune di Ferrara per il restyling del Palaboschetto di via De Marchi, tra i palazzetti più utilizzati della città, assegnando al progetto di riqualificazione 500mila euro derivanti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

