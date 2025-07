Aidem Rapporto Scuola-Famiglia AS 2025 26 | come renderlo efficace e collaborativo? Corso accreditato MIM

Corso online di formazione pratica accreditato (15 ore) per supportare i docenti a comunicare e relazionarsi in modo proficuo e collaborativo con i genitori, cercando di evitare possibili conflitti o problematiche. L'articolo (Aidem) Rapporto Scuola-Famiglia AS 202526: come renderlo efficace e collaborativo? (Corso accreditato MIM) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

(Aidem) Rapporto Scuola-Famiglia AS 2025/26: come renderlo efficace e collaborativo? (Corso accreditato MIM); Matematica troppo astratta? Il ruolo dei laboratori per fare amare una materia considerata noiosa e astratta; Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD): La Guida Completa per il Personale ATA.

Scuola, il Miur accredita un corso sull'esorcismo per insegnanti - "Esorcismo e preghiera di liberazione" è il corso di formazione proposto agli insegnanti nella piattaforma dell'aggiornamento professionale "Sofia" del ministero dell'Istruzione ... Segnala repubblica.it

Scuola, ritirato dal portale del Miur il corso di esorcismo - Il corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione, proposto nellla piattaforma del Miur "Sofia", riservata ai corsi di aggiornamento per gli insegnanti, è stato rimosso. Secondo repubblica.it