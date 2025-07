Polizia servono rinforzi | Mancano venti agenti

È stato presentato ieri mattina il progetto ' Self-defense training for law enforcement '. La finalità dell'iniziativa è quella di consentire agli appartenenti alle forze dell'ordine di aumentare la preparazione nelle tecniche di autodifesa. Il progetto è promosso da Iscom Confcommercio in collaborazione con il SAP - Sindacato Autonomo di Polizia. Istruttore del carso sarà Igor Ronchi, già atleta professionista. Il progetto che sarà strutturato in quattro livelli, prevederà ore di formazione teorica in aula presso la sede centrale Iscom. e lezioni pratiche di circa un'ora e mezza presso la palestra, Bronx Gym di Cesena.

