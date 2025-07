Top dallo scollo a V blazer strutturati e abiti con gonne ampie Segreti di stile e trucchi da fashionista per celare i fianchi morbidi e sentirsi valorizzate

A lleata, non nemica. Sebbene spesso tutto ciò che riguarda la moda venga visto come distante e poco aderente alla realtĂ , lo stile ha molto a che fare con la valorizzazione di sĂ©. Le scelte azzeccate, infatti, sono capaci di esaltare la fisicitĂ e i punti forti di ognuna, nascondendo invece eventuali difetti. In questa stagione calda, ad esempio, spazio ai look che insegnano come vestirsi con fianchi larghi. Estate “senza pensieri”: 5 outfit eleganti con sforzo minimo X Se i fianchi morbidi rappresentano un cruccio o un ostacolo insormontabile quando si tratta di scegliere un outfit, non c’è da disperarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Top dallo scollo a V, blazer strutturati e abiti con gonne ampie. Segreti di stile e trucchi da fashionista per celare i fianchi morbidi e sentirsi valorizzate

