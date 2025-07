Robbie Williams | Mia madre è affetta da demenza senile e mio padre da Parkinson non sono pronto per questo

Robbie Williams si commuove, durante un concerto in Germania, parlando della condizione di salute dei genitori. Sua madre Janet è affetta da demenza, mentre il padre Peter ha il Parkinson e aprendosi con i suoi fan, la pop star dichiara: "Non sono pronto per questo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: robbie - williams - madre - affetta

Robbie Williams: dall’infanzia difficile a Take That e collaborazione con May e Taylor - L’infanzia di Robbie Williams è stata segnata da eventi che hanno contribuito a plasmare la sua futura carriera artistica, lasciando un’impronta indelebile nella sua vita.

Better Man: ecco perché in 4K UHD il biopic musicale su Robbie Williams è ancora più travolgente - L'esuberante e strabordante biopic sulla star del pop che nel film è rappresentato con le fattezze di una scimmia, è arrivato in homevideo con un'ottima edizione 4K UHD a due dischi.

In cartellone di GO! 2025 e GO! 2025&Friends grandi concerti italiani e internazionali, da Sting a Robbie Williams, da Alfa a Tony Effe: il programma - Nova Gorica e Gorizia, la prima Capitale europea della Cultura transfrontaliera della storia, mette insieme due Paesi, due città, migliaia di persone.

