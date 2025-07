Inchiesta di Milano Sala | Indagato? Allucinante saperlo così

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti. Per lui le ipotesi di reato sono: false dichiarazioni su qualitĂ proprie o di altre persone relativamente alla nomina del presidente della Commissione per il paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni, e di induzione indebita a dare o a promettere utilitĂ intorno al progetto del 'Pirellinò dell'architetto Stefano Boeri e dell'imprenditore Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima. A riferirlo sono Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. " Trovo allucinante che il sindaco apprenda da un giornale di essere indagato e non dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inchiesta di Milano, Sala: "Indagato? Allucinante saperlo così"

