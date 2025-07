Risorse per l' emergenza granchio blu Romeo Pd | A luglio 2025 non risultano ancora spese

"A tre anni dall'emergenza e a un anno dalla nomina del commissario non è stato fatto nulla. Anzi: al danno, si aggiunge la beffa: ossia si chiede ai pescatori di anticipare di tasca loro i costi di smaltimento". A intervenire sul tema del granchio blu è la deputata del Partito Democratico Nadia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Emergenza granchio blu: potrà essere pescato anche nei laghi costieri del Parco del Circeo - I pescatori professionisti potranno pescare il granchio blu, per arginarne la proliferazione, anche nei laghi costieri di Fogliano, Monaci e Caprolace, inclusi nel Parco Nazionale del Circeo.

Risorse per l'emergenza granchio blu, Romeo (Pd): "A luglio 2025 non risultano ancora spese" - "A tre anni dall'emergenza e a un anno dalla nomina del commissario non è stato fatto nulla. Anzi: al danno, si aggiunge la beffa: ossia si chiede ai pescatori di anticipare di tasca loro i costi di smaltimento".

Risorse per l'emergenza granchio blu, Romeo (Pd): A luglio 2025 non risultano ancora spese; Granchio blu, Romeo (Pd): La produzione di vongole si è azzerata; E ora chiedono persino soldi ai pescatori.

Granchio blu, Emilia-Romagna rimborsata parzialmente - Romagna: 16,8 mln di danni, 2,9 mln di fondi nazionali e 3 mln regionali per mitigare l'impatto. Secondo finanza.com

Piano straordinario contro il Granchio blu: risorse per 54 milioni di ... - Il crostaceo è originario delle coste atlantiche americane, ma è ormai stabilmente presente ... Riporta ilsole24ore.com