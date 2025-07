L’accessorio moda della stagione? Facile: per una volta, è giĂ nel cassetto. Da anni, probabilmente. Parliamo della bandana, passata da fazzoletto da lavoro a insospettabile must have delle star. Basta dare un’occhiata ai di Alexa Chung, Hailey Bieber e Kendall Jenner per capirlo. Le mille vite della bandana. Ogni generazione ha il proprio ricordo della bandana, un accessorio che nella sua semplicitĂ ha attraversato i secoli. Nell’immaginario comune ci riporta ai ricordi del lavoro in campagna, alle foto in bianco e nero di contadine e mondine. C’è chi invece l’associa immediatamente all’epoca d’oro di MTV, sfoggiata da star come Jennifer Lopez e Madonna. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La rivincita della bandana: il fazzoletto da lavoro è diventato un vezzo da star. E si porta così