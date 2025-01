Lanazione.it - Marte in opposizione e la luna del Lupo, incontro magico nel cielo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 gennaio 2025 –alla minima distanza dalla Terra è un bellissimo spettacolo in cui lo scintillante pianeta rosso si mostra al meglio nel nostro. E se in quel momento c’è una splendidapiena, apparentemente enorme e con una visibilità splendida anche di giorno, l’si trova a circa 96 milioni di chilometri dal nostro pianeta ed era dal dicembre 2022 che non era così vicino. Il 16 gennaio sarà inraggiungendo il picco di brillantezza. Ladel, un bacio cosmico che nei cieli ha fatto furore. E per gli appassionati, il Virtual Telescope di Manciano (Grosseto) propone uno streaming alle 20,30 ora italiana del 16 gennaio. Perché lo spettacolo più bello dell’universo si trova proprio sopra la nostra testa. Un altro appuntamento da non perdere è per il 25 gennaio quando con un solo colpo d’occhio sarà possibile vedere la spettacolare parata dei pianeti, quando potremo vedere tutti i pianeti del sistema solare tranne Mercurio sopra l’orizzonte: Venere,, Giove, Saturno, Urano e Nettuno.