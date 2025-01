Oasport.it - Italiani protagonisti nella prima prova della discesa di Wengen. Davanti Alexander con salto di porta

Grazie anche ad undiCameronha messo a segno il miglior tempodi(Svizzera) valvole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025. Sulla splendida cornice del Lauberhorn gli specialistivelocità hanno saggiato per lavolta la neve e le traiettoriepista elvetica, con diversiche hanno preferito non scoprire le proprie carte.Il canadese Cameronha chiuso l’allenamento con il tempo di 2:25.41 ma, come detto, con l’asterisco per aver saltato una. Seconda posizione per l’austriaco Otmar Striedinger con un distacco di 21 centesimi, quindi è terzo il primo degli, Mattia Casse, a 46. Le notizie per gli azzurri sono buone, dato che ne troviamo ben 4 nelle prime 11 posizioni.