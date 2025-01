Ilrestodelcarlino.it - Morto nello schianto. Il ritrovo degli amici per ricordare Riccardo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli, quelli che erano per lui una seconda famiglia e che adesso stanno dimostrando tutto il loro affetto e il loro dolore.Rovatti, il giovane 20enne carpigianoalle prime ore di giovedì, per le gravi lesioni riportare in un incidente stradale che ha visto coinvolte la macchina su cui il giovane viaggiava con glie un altro mezzo, aveva una ‘rete’ ricchissima e trasversale di. Come dimostra il continuo via via di persone che depongono mazzi di fiori sulla cancellata, all’incrocio tra viale Manzoni e via Anna Frank, dove verso le 24 di mercoledì notte è avvenuto il terribileche ha portato poialla morte. Fiori, lettere, biglietti, la sciarpa della Juventus, la sua squadra del cuore, una maglietta appesa con una scritta ‘Buon viaggio fratello’.