La falsa narrazione su Alessandra Moretti e le croci nei cimiteri italiani

Circola un’immagine che riporterebbe la posizione politica di(PD) in merito allenei. Secondo la, queste dovrebbero venire coperte con tendine o altri espedienti per non offendere persone di altre fedi religiose o i laici. Si tratta di unafuorviante emersa per la prima volta nel 2019.Per chi ha frettanon ha mai proposto di rimuovere lecristiane dai.La vicenda ha origine da un’iniziativa di un comune bolognese per rendere disponibile degli spazi per la celebrazione dei funerali da parte dei laici e di credenti di altre religioni.Le aree individuate dal Comune risultano di proprietà comunale e sconsacrate.AnalisiL’immagine risulta condivisa durante l’inizio del 2025.