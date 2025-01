Fanpage.it - Instagram rimuove i filtri di bellezza, ma ormai è tardi: il danno è fatto

Nei cartoni animati c'è la bacchetta magica, suc'è il Bold Glamour. Basta un clic e il gioco è: ecco un viso "perfetto". Ma qualcosa sta per cambiare, almeno in apparenza. Dopo TikTok, che ha deciso di vietare l'uso deidiai minori, anche Meta ha preso una drastica decisione: ha annunciato la fine della sezione Spark, la piattaforma dedicata alla creazione di beauty filter. Questo cambio di rotta non basta a smantellare lo stereotipo di perfezione assoluta che abbiamo interiorizzato.