Terzotemponapoli.com - Auriemma: “Neres ha dato più imprevedibilità all’attacco”

Raffaele, noto giornalista sportivo, è intervenuto nel programma Pressing in onda sulle reti Mediaset, analizzando l’attuale momento del Napoli e l’importante contributo che l’attaccante brasiliano, David, ha portato alla squadra partenopea.Il Napoli è una minaccia per le altre bigDurante il suo intervento,ha sottolineato come il Napoli stia dimostrando di essere una squadra difficile da battere. Il club di Aurelio De Laurentiis continua a spaventare le rivali. “Il Napoli dà fastidio lassù”, ha dichiarato il giornalista, alludendo alla lotta per il titolo. “Questa squadra non mollerà, chi vuole vincere lo Scudetto deve fare i conti con il Napoli di Conte”, ha proseguito, riferendosi all’approccio tattico di Antonio Conte, che potrebbe essere un potenziale successore di Spalletti.